Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter

Kursentwicklung im Fokus

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsschluss.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent tiefer bei 8.067,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,456 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,18 Prozent auf 8.014,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8.109,79 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8.067,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.963,69 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.632,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, stand der CAC 40 noch bei 7.371,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Bei 8.271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 6.763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 162.445 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 302,149 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net