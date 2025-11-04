Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter
So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent tiefer bei 8.067,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,456 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,18 Prozent auf 8.014,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8.109,79 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8.067,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.963,69 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.632,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, stand der CAC 40 noch bei 7.371,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Bei 8.271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 6.763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 162.445 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 302,149 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen