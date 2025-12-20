DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.319 +0,1%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Hedera: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

20.12.25 19:43 Uhr
Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1126 USD 0,0006 USD 0,52%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 2.558,71 Hedera im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1120 USD), wäre das Investment nun 286,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,34 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com