Hedera: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Entwicklung der Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Engagement gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 2.558,71 Hedera im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1120 USD), wäre das Investment nun 286,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,34 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1051 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net