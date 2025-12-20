Zwei beste Krypto Presales, nachdem der Altcoin-Index auf 15 einbricht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt geht mit spürbar angezogener Risikobremse in die letzten Tage des Jahres 2025. Bitcoin hält sich vergleichsweise stabil, während viele Altcoins weiter abrutschen und Kapital sichtbar selektiver wird. Genau in solchen Phasen steigt die Bedeutung von Frühphasen-Projekten: Presales können relative Stärke zeigen, obwohl der Sekundärmarkt schwächelt.

Aktuell verdichtet sich das Bild einer „Bitcoin-Season“, in der Anleger Liquidität bündeln und Nebenwerte meiden. Parallel entstehen jedoch neue Narrative rund um Bitcoin-Innovation und Krypto-Gaming, die für 2026 als mögliche Katalysatoren in Frage kommen.

Altcoin-Index fällt auf 15: Massive Schwäche geht weiter

Der Einbruch des Altcoin-Season-Index in den Bereich um 15 Punkte ist mehr als nur ein Stimmungsbarometer – er spiegelt eine klare Marktstruktur wider: In den zurückliegenden 90 Tagen konnten nur wenige große Altcoins Bitcoin schlagen, während der Rest hinterherläuft. CoinMarketCap beschreibt den Index als Vergleich der Performance der Top-100-Coins gegen Bitcoin; niedrige Werte signalisieren eine ausgeprägte Bitcoin-Dominanz.

In der Praxis bedeutet das: Risiko wird reduziert, Rallyes werden enger, und selbst größere Narrative zünden nur punktuell. So liegt der Indikator nahe zyklischer Tiefstände und weit entfernt von den Hochs früherer Rotationsphasen. Auch kurzfristige Erholungen ändern daran wenig: Ein niedriger Index begünstigt defensives Positionieren, während Altcoins zusätzliche Liquiditätsimpulse brauchen, um wieder mehr Stärke in der Breite zu entwickeln.

Beste Presales im Dezember 2025: HYPER & PEPENODE

Dennoch könnten Presales im Dezember 2025 spannend sein, wenn diese relative Stärke offenbaren:

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper positioniert sich in dieser Marktphase als Beta-Wette auf ein altes, aber wieder hoch relevantes Thema: mehr Nutzbarkeit für Bitcoin, ohne die Basisschicht zu verändern. Der Presale wird inzwischen mit rund 30 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital beziffert. Dies ist ein Niveau, das in einem schwachen Altcoin-Umfeld als relative Stärke gewertet wird.

Inhaltlich setzt das Projekt auf eine Layer-2-Architektur, die Bitcoin als Settlement- und Sicherheitsanker nutzt, während Ausführung und Smart-Contract-Funktionalität auf einer schnelleren Umgebung stattfinden sollen. Hier referiert Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine. Der Investment-Case hängt damit weniger an kurzfristiger Altcoin-Rotation, sondern an einem 2026er-Narrativ: Wenn Bitcoin-Layer-2-Lösungen als „nächste Ausbaustufe“ am Markt ankommen, könnte das Interesse an Ökosystem-Projekten steigen, die genau dieses Problemfeld adressieren.

PepeNode (PEPENODE)

Ferner ist auch das zweite Presale-Narrativ spannend: Krypto-Gaming trifft Meme-Kultur, kombiniert mit einer Mining-Logik ohne physische Hardware. Auf der offiziellen Projektseite wird das Konzept als virtuelles Mining-Spiel beschrieben, in dem der Aufbau digitaler Rigs und Nodes die Ökonomie antreibt. Der Presale hat schon rund 2,4 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Auffällig ist die starke Incentive-Komponente über Presale-Staking; so liegen die kommunizierten APY-Werte im Bereich von 550 Prozent. In einem Umfeld, in dem Altcoins breit schwächeln, ist das die klare Positionierung: nicht über große Listings oder eine Marktrotation, sondern über Engagement-Mechaniken und Token-Bindung.

Gleichzeitig bleibt das Chance-Risiko-Profil typisch Presale: Der Erfolg hängt an Produktumsetzung, Token-Ökonomie und der Frage, ob das Gaming-Mining-Narrativ 2026 tatsächlich wieder mehr Kapital in riskantere Segmente zieht. Doch Mine-2-Earn möchte das Mining wieder für Privatanleger lohnen machen. Das erklärte auch die Nachfrage im erfolgreichen PEPENODE Presale.

