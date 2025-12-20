Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Lukrativer TON-Einstieg?

Wer vor Jahren in Toncoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3,508 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,51 TON-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,42 USD, da sich der Wert von Toncoin am 19.12.2025 auf 1,488 USD belief. Damit wäre das Investment um 57,58 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Bei 5,933 USD erreichte die Kryptowährung am 25.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net