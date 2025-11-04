Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer
Der LUS-DAX notierte am zweiten Tag der Woche im Minus.
Am Dienstag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0,74 Prozent auf 23.949,00 Punkte nach unten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23.668,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.972,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 24.379,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2025, den Wert von 23.835,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19.142,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,96 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.821,00 Punkte.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,46 Prozent auf 32,56 EUR), Beiersdorf (+ 1,46 Prozent auf 92,84 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 26,76 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,88 Prozent auf 49,25 EUR) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 112,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-9,85 Prozent auf 41,17 EUR), adidas (-2,71 Prozent auf 157,75 EUR), Zalando (-2,64 Prozent auf 22,85 EUR), BASF (-2,52 Prozent auf 41,85 EUR) und Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 1.729,00 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8.456.376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,556 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,45 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Alle: Alle Empfehlungen