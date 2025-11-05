DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +1,0%Nas23.590 +1,0%Bitcoin90.461 +2,2%Euro1,1477 -0,1%Öl63,69 -1,0%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 RENK RENK73 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor
Vonovia-Aktie unbeständig: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt Vonovia-Aktie unbeständig: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

ROUNDUP: Amgen hebt erneut Prognose an - Aktie an Dow-Spitze

05.11.25 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
270,10 EUR 9,60 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.369,6 PKT 284,3 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechneten bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Die im Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial) notierte Aktie legte deutlich zu.

Wer­bung

Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor. Im dritten Quartal stieg der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage nach vielen Produkten des Konzerns im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Dabei verzeichneten 16 Medikamente zweistellige Wachstumsraten.

Der bereinigte Gewinn je Aktie legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um ein Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet. An der Börse wurden die Zahlen und die erhöhte Prognose erfreut aufgenommen. Der Kurs der Amgen-Aktie kletterte in New York im dortigen frühen Handel um bis zu sieben Prozent auf fast 317 Dollar und damit den höchsten Stand seit März dieses Jahres.

Das Papier lag zudem damit an der Spitze des Dow Jones. Mit einem Plus von etwas mehr als 20 Prozent übertrifft Amgen zudem den Dow Jones im bisherigen Jahresverlauf deutlich. Anders sieht dies in der Fünf-Jahres-Betrachtung aus. Seit Herbst 2020 gewann die Amgen-Aktie nur 36 Prozent und damit deutlich weniger als die meisten anderen US-Standardwerte oder der Index insgesamt.

Wer­bung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170 Milliarden Dollar liegt das Biotechnologieunternehmen in dieser Wertung zudem im unteren Mittelfeld der 30 Dow-Werte./he/zb/he

In eigener Sache

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amgen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amgen Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amgen Inc.

DatumRatingAnalyst
28.04.2021Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
28.04.2021Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2021Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2021Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.12.2020Amgen Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2021Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2021Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
15.03.2019Amgen OutperformBMO Capital Markets
17.01.2019Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2018Amgen buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2021Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2021Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.12.2020Amgen Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2020Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2020Amgen NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.11.2012Amgen verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
31.07.2012Amgen verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2012Amgen verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
20.12.2011Amgen verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
30.07.2008Amgen UpgradeIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amgen Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen