Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend tiefer

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 485,03 USD.

Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 485,03 USD. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 481,80 USD. Bei 484,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 67.094 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 575,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 18,74 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,48 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,61 Mrd. USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,29 USD je Aktie belaufen.

