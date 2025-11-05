Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 475,17 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:02 Uhr um 2,0 Prozent auf 475,17 USD ab. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 474,80 USD. Bei 483,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 104.751 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 575,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,69 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 12,75 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,48 USD.
Lockheed Martin gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,95 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 18,61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lockheed Martin am 27.01.2026 präsentieren.
In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Alle: Alle Empfehlungen