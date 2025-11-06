DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.072 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,17 -0,6%Gold3.983 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - Chip-Werte wieder unter Druck

06.11.25 18:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
11,50 EUR -0,23 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
135,00 EUR -5,00 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
170,00 EUR -1,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
50,66 EUR 2,45 EUR 5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
32,03 EUR -1,49 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,30 EUR -6,50 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
147,40 EUR -11,08 EUR -6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
385,50 EUR -17,00 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
81,52 EUR -2,57 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street verzeichnen am Donnerstagmittag (Ortszeit) deutliche Verluste. Damit ist die Erholungsbewegung vom Vortag schon wieder beendet. Erneut sind es vor allem die Technologiewerte, die unter Abgabedruck stehen. Überraschend gute US-Konjunkturdaten haben die Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien nur vorübergehend zerstreut. Dicke Minuszeichen verzeichnen erneut die Aktien von Chip-Herstellern. So fallen die Aktien von Nvidia und Intel um jeweils 3,5 Prozent.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index verliert 0,9 Prozent auf 46.893 Punkte. Der S&P-500 fällt um 1,0 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 1,7 Prozent nach unten.

Die zuletzt veröffentlichten Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden. Der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht dürfte wohl erneut dem "Shutdown" zum Opfer fallen, womit der US-Notenbank erneut ein wichtiger Baustein für die weitere geldpolitische Entscheidungsfindung fehlt.

Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.

Wer­bung

Im Blick steht daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Donnerstag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig hat Qualcomm für das vierte Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Haar in der Suppe sind aber die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fällt um 5,0 Prozent. Mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hat auch der Chipdesigner Arm Holdings, dessen Aktie nach anfänglichen leichten Gewinnen nun 2,7 Prozent zurückfällt.

Bei Tesla (-4.5%) blicken Anleger gespannt auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers am Donnerstag. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion US-Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Einer der größten Aktionäre, der norwegische Staatsfonds, hat allerdings angekündigt, nicht zuzustimmen.

Wer­bung

Die Aktien des Börsenbetreibers Nasdaq liegen 0,4 Prozent im Plus, obwohl die EU-Kommission eine kartellrechtliche Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen Deutscher Börse und der Nasdaq bezüglich Notierung, Handel und Clearing von Finanzderivaten eingeleitet hat.

Die Aktien von Fluggesellschaften zeigen sich von der drohenden Einschränkung von Flügen infolge des Shutdown belastet. United Airlines fallen um 2,1 Prozent, American Airlines rutschen um 2,2 Prozent ab und Delta Air Lines reduzieren sich um 1,9 Prozent.

Boeing verlieren lediglich 0,6 Prozent. Dem Antrag des US-Justizministeriums auf Einstellung des Strafverfahrens gegen den Flugzeughersteller im Zusammenhang mit zwei tödlichen Flugzeugabstürzen wurde am Donnerstag stattgegeben. Dies geschah trotz Einwänden einiger Opferfamilien, die den Fall vor Gericht bringen wollten.

Eli Lilly gewinnen 0,6 Prozent. Eli Lilly und Novo Nordisk haben einen Deal mit der US-Regierung geschlossen. Die beiden Pharmakonzerne senken die Preise für ihre Abnehm-Medikamente. Die Regierung erweitert die Abdeckung der Medikamente in den staatlichen Gesundheitsversorgungsprogrammen Medicare und Medicaid. Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden.

Der Dollar kommt nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag nun wieder zurück. Der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 7,0 Basispunkte auf 4,08 Prozent.

Der Ölpreis gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und dreht ins Minus. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 1,0 Prozent. Händler wägen den starken Aufbau der US-Rohöllagerbestände in dieser Woche sowie die Entscheidung Saudi-Arabiens ab, seine offiziellen Verkaufspreise für Dezember für asiatische Abnehmer zu senken. Berichte, wonach Indien seine Käufe von russischem Öl drosselt, und der Anstieg der Raffineriemargen wirken leicht stützend, heißt es.

Der Goldpreis springt derweil kurzzeitig wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze, auch gestützt vom nachgebenden Dollar. Das Edelmetall profitiere aufgrund der ungewissen Aussichten der US-Wirtschaft von seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen", heißt es. Die Feinunze notiert 0,1 Prozent höher bei 3.983 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.893,24 -0,9% -417,76 +11,2%

S&P-500 6.726,73 -1,0% -69,56 +15,6%

NASDAQ Comp 23.094,17 -1,7% -405,62 +21,7%

NASDAQ 100 25.167,87 -1,8% -452,17 +21,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1539 +0,4% 1,1493 1,1472 +11,0%

EUR/JPY 176,50 -0,3% 177,08 177,01 +8,7%

EUR/CHF 0,9311 -0,0% 0,9312 0,9312 -0,8%

EUR/GBP 0,8800 -0,1% 0,8806 0,8802 +6,4%

USD/JPY 152,96 -0,7% 154,08 154,30 -2,0%

GBP/USD 1,3113 +0,5% 1,3051 1,3033 +4,3%

USD/CNY 7,0842 -0,1% 7,0898 7,0913 -1,7%

USD/CNH 7,1218 -0,1% 7,1303 7,1325 -2,8%

AUS/USD 0,6472 -0,5% 0,6505 0,6497 +5,1%

Bitcoin/USD 101.132,05 -2,5% 103.700,25 103.456,35 +9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,01 59,60 -1,0% -0,59 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.982,75 3.979,35 +0,1% 3,40 +51,7%

Silber 48,03 48,03 +0,0% 0,00 +66,4%

Platin 1.328,07 1.365,63 -2,8% -37,56 +55,9%

Kupfer 4,96 4,99 -0,5% -0,03 +20,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 12:30 ET (17:30 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen