Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Das Papier von Lockheed Martin befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 467,82 USD ab.

Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 467,82 USD abwärts. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 466,26 USD. Bei 473,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 70.304 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 575,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 12,34 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,48 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18,61 Mrd. USD gegenüber 17,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 22,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

