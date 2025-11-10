NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite verbuchte am Montagabend Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,27 Prozent auf 23.527,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,52 Prozent fester bei 23.354,85 Punkten in den Montagshandel, nach 23.004,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.290,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.569,62 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 22.204,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.450,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.286,78 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,02 Prozent nach oben. Bei 24.019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 11,79 Prozent auf 9,48 USD), Scientific Games (+ 10,59) Prozent auf 89,09 USD), AXT (+ 10,36 Prozent auf 10,44 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultralife Batteries (-7,56 Prozent auf 6,24 USD), Cerus (-6,43 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (-6,40 Prozent auf 1,61 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,30 Prozent auf 3,87 USD) und Cogent Communications (-5,83 Prozent auf 22,12 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 57.317.047 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,43 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AngioDynamics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AngioDynamics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AngioDynamics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AngioDynamics News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen