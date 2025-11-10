DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.318 +0,7%Euro1,1558 ±0,0%Öl64,04 +0,5%Gold4.115 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

10.11.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verbuchte am Montagabend Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AngioDynamics Inc.
10,60 EUR 0,30 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
8,07 EUR 0,58 EUR 7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Casinos Inc.
1,47 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerus Corp.
1,45 EUR 0,22 EUR 17,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
18,40 EUR -1,40 EUR -7,07%
Charts|News|Analysen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,14 EUR -0,04 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FreightCar America Inc.
7,15 EUR 0,20 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,44 EUR -0,08 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
172,22 EUR 10,20 EUR 6,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,40 EUR 0,03 EUR 8,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scientific Games Corp.
68,50 EUR 1,50 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ultralife Batteries Inc.
5,44 EUR -0,29 EUR -5,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,50 EUR -0,60 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.527,2 PKT 522,6 PKT 2,27%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,27 Prozent auf 23.527,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,52 Prozent fester bei 23.354,85 Punkten in den Montagshandel, nach 23.004,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.290,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.569,62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 22.204,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.450,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.286,78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,02 Prozent nach oben. Bei 24.019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 11,79 Prozent auf 9,48 USD), Scientific Games (+ 10,59) Prozent auf 89,09 USD), AXT (+ 10,36 Prozent auf 10,44 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultralife Batteries (-7,56 Prozent auf 6,24 USD), Cerus (-6,43 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (-6,40 Prozent auf 1,61 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,30 Prozent auf 3,87 USD) und Cogent Communications (-5,83 Prozent auf 22,12 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 57.317.047 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,43 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AngioDynamics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AngioDynamics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AngioDynamics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen