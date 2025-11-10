NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite verbuchte am Montagabend Zuwächse.

Schlussendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,27 Prozent auf 23.527,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,52 Prozent fester bei 23.354,85 Punkten in den Montagshandel, nach 23.004,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.290,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.569,62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 22.204,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.450,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.286,78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,02 Prozent nach oben. Bei 24.019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 11,79 Prozent auf 9,48 USD), Scientific Games (+ 10,59) Prozent auf 89,09 USD), AXT (+ 10,36 Prozent auf 10,44 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultralife Batteries (-7,56 Prozent auf 6,24 USD), Cerus (-6,43 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (-6,40 Prozent auf 1,61 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,30 Prozent auf 3,87 USD) und Cogent Communications (-5,83 Prozent auf 22,12 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 57.317.047 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,43 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.net