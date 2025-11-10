S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus

DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.318 +0,7%Euro1,1558 ±0,0%Öl64,04 +0,5%Gold4.115 +2,9%
10.11.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 gewann letztendlich an Wert.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,54 Prozent fester bei 6.832,43 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 53,809 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,925 Prozent auf 6.791,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6.728,80 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.770,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.841,32 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.552,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 6.389,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5.995,54 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Organon Company (+ 13,72 Prozent auf 7,71 USD), Palantir (+ 8,81 Prozent auf 193,61 USD), Western Digital (+ 6,91 Prozent auf 174,22 USD), Albemarle (+ 6,59 Prozent auf 103,58 USD) und Micron Technology (+ 6,46 Prozent auf 253,30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Centene (-8,81 Prozent auf 34,25 USD), Molina Healthcare (-7,34 Prozent auf 140,90 USD), Humana (-5,40 Prozent auf 238,42 USD), Ball (-5,25 Prozent auf 46,41 USD) und Elevance Health (-4,41 Prozent auf 303,78 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,951 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1.200,00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

