Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Kursentwicklung

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Einbußen

07.11.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 461,41 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
394,85 EUR -9,80 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 461,41 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 456,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 468,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 122.894 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 575,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 24,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Abschläge von 11,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,48 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 18,61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 22,30 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

