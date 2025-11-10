Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels freundlich

Dow Jones im Fokus

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 47.368,63 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,405 Prozent leichter bei 46.797,03 Punkten in den Montagshandel, nach 46.987,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.934,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.412,89 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.479,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 44.175,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der Dow Jones auf 43.988,99 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,74 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.040,64 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD), Microsoft (+ 1,85 Prozent auf 506,00 USD), 3M (+ 1,72 Prozent auf 167,67 USD), Amazon (+ 1,63 Prozent auf 248,40 USD) und Cisco (+ 1,44 Prozent auf 72,09 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,01 Prozent auf 145,50 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 321,58 USD), Nike (-0,47 Prozent auf 60,80 USD) und Verizon (-0,45 Prozent auf 39,85 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net