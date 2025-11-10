DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.318 +0,7%Euro1,1558 ±0,0%Öl64,04 +0,5%Gold4.115 +2,9%
Dow Jones im Fokus

Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels freundlich

10.11.25 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels freundlich | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,02 EUR 2,56 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
214,90 EUR 3,60 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
62,44 EUR 0,73 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot Inc., The
315,75 EUR -4,00 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
437,85 EUR 8,45 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
52,71 EUR -0,06 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
172,22 EUR 10,20 EUR 6,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
125,48 EUR -1,08 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
276,00 EUR -0,30 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,43 EUR -0,12 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.368,6 PKT 381,5 PKT 0,81%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 47.368,63 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,405 Prozent leichter bei 46.797,03 Punkten in den Montagshandel, nach 46.987,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.934,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.412,89 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.479,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 44.175,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der Dow Jones auf 43.988,99 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,74 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.040,64 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD), Microsoft (+ 1,85 Prozent auf 506,00 USD), 3M (+ 1,72 Prozent auf 167,67 USD), Amazon (+ 1,63 Prozent auf 248,40 USD) und Cisco (+ 1,44 Prozent auf 72,09 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,01 Prozent auf 145,50 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 321,58 USD), Nike (-0,47 Prozent auf 60,80 USD) und Verizon (-0,45 Prozent auf 39,85 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

