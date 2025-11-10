NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.089 Pkt - Redcare sehr fest
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die sehr festen Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse am Montag im nachbörslichen Handel noch etwas weiter nach oben gezogen. Die Stimmung hellte sich auf mit der Aussicht auf ein baldiges Ende des US-Haushaltsstreits.
Hellofresh reagierten nicht auf die ausführliche Stellungnahme des Kochboxenversenders zu den Vorwürfen, die der Shortseller Grizzly Research gegen das Unternehmen erhoben hatte. Hellofresh bezeichnte die Vorwürfe erneut als falsch und irreführend.
Redcare Pharmacy wurden am Abend 3,7 Prozent höher getaxt. Die Online-Apotheke hatte mitgeteilt, dass der Amazon-Manager Hendrik Krampe neuer Finanzvorstand von Redcare wird.
Baywa, die im regulären Geschäft kräftig zugelegt hatten, kamen am Abend um fast 7 Prozent zurück. Der Agrarhändler hatte mitgeteilt, dass bei der Kapitalerhöhung, die Teil des Restrukturierungsplans war, 65 Prozent der neuen Aktien bei seinen Kleinaktionären untergebracht wurden. Die übrigen Aktien sollten am Markt platziert werden.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.089 23.960 +0,5%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)
