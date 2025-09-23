DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.973 -0,3%Nas22.387 -0,5%Bitcoin93.910 -2,7%Euro1,1653 -0,7%Öl69,44 +0,5%Gold3.756 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

ROUNDUP: Trump drängt Erdogan zu Verzicht auf russische Energie

25.09.25 20:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
184,68 EUR -0,62 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland aufgefordert. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdogan im Oval Office des Weißen Hauses vor Journalisten. Erdogan solle auch auf Gas aus Russland verzichten, so Trump.

Wer­bung

In der Vergangenheit waren die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei teils angespannt - wegen der Situation im ehemaligen Bürgerkriegsland Syrien oder der Menschenrechtslage in der Türkei. Trotz großer Differenzen etwa beim Thema Gaza überhäufte Trump den türkischen Präsidenten mit Lob. Kritik beschränkte er auf die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland. Die anschließenden Gespräche endeten nach etwa zwei Stunden.

Türkei setzt weiter auf russisches Gas und Öl

Die Türkei pflegt enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine, aber lehnt westliche Sanktionen gegen Moskau ab. 2024 kamen nach Angaben der türkischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Das Land hat bisher keine Abkehr davon erkennen lassen. Trump ist das ein Dorn im Auge.

Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle für die Finanzierung des Krieges. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump hatte jüngst bereits die EU aufgefordert, den Energiehandel mit Russland einzustellen.

Wer­bung

Erdogan ist zum ersten Mal seit 2019 im Weißen Haus. Für den umstrittenen türkischen Präsidenten ist der Empfang handfestes politisches Kapital. Er darf auch auf eine Aufhebung von US-Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie hoffen. Die von Trump 2020 verhängten Strafmaßnahmen waren eine Reaktion auf die türkische Anschaffung des russischen Luftabwehrsystems S-400 - aus Sicht Washingtons ein unvereinbares Sicherheitsrisiko für die Nato.

Ankara wurde in der Folge aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 ausgeschlossen und mit Sanktionen belegt. Die Strafmaßnahmen könnten "fast sofort" aufgehoben werden, sollte es ein gutes Treffen geben. Zugleich ist ein milliardenschweres Geschäft über neue F-16-Maschinen bereits auf dem Weg.

Trump attestiert Erdogan "hervorragende Arbeit"

Trump äußerte sich während des Treffens mehrmals bewundernd über Erdogan. Trotz des Vorgehens gegen die türkische Opposition sagte Trump: "Er leistet in seinem Land hervorragende Arbeit". Man habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander.

Wer­bung

In der Türkei werden seit Monaten immer wieder Oppositionspolitiker festgenommen. Ekrem Imamoglu, ein aussichtsreicher Herausforderer von Erdogan bei einer zukünftigen Präsidentschaftswahl, sitzt seit einem halben Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft. Er war am 19. März wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und später als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Seine Festnahme löste Massenproteste in der Türkei aus.

Eine Bemerkung Trumps zu Beginn des Gesprächs ließ allerdings aufhorchen: Sein langjähriger Freund Erdogan wisse mehr über "gefälschte Wahlen" als jeder andere. Ob er Erdogan damit etwa als Opfer oder vielleicht als Strippenzieher adressierte, blieb offen. Der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, hatte das Land kurz zuvor als "in gewisser Weise autoritär" bezeichnet.

Gaza-Krieg ausgespart?

Nicht öffentlich thematisiert wurde ein zentraler Konfliktpunkt der beiden: Während Trump eng an der Seite Israels steht, geht Erdogan den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu scharf an. Vor der UN-Vollversammlung in New York warf Erdogan der israelischen Regierung erneut Genozid und die gezielte Vertreibung der Palästinenser vor.

Erdogan sieht sich als Fürsprecher der Palästinenser in der muslimischen Welt. Er unterhält auch gute Beziehungen zur islamistischen Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Mitglieder der Terrorgruppe sollen sich auch in der Türkei aufhalten.

Auf der Agenda stand auch ein möglicher Großauftrag von Turkish Airlines beim US-Flugzeugbauer Boeing. Die Opposition warf Erdogan vor, sich das Treffen mit Trump mit einem 300-Maschinen-Deal erkauft zu haben - was er zurückwies./jam/DP/men

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen