DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.679 +0,3%Euro1,1681 +0,1%Öl69,55 -0,1%Gold3.746 -0,1%
Britischer Vize-Premier: Annexion durch Israel muss verhindert werden

26.09.25 05:40 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der britische Vize-Premierminister David Lammy hat Israel in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte vor einer offiziellen Einverleibung palästinensischer Gebiete gewarnt. Annexionen müssten verhindert werden, sagte Lammy vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen in New York. Er prangerte Israels Kriegsführung in Gaza an und kritisierte, dass palästinensischen Zivilisten lebensrettende Hilfe verwehrt werde und Familien vertrieben würden. Gleichzeitig verurteilte er das von der Palästinenserorganisation Hamas und anderen islamistischen Terroristen verübte Massaker vom 7. Oktober 2023.

Es könne "keine andere Antwort geben als konzertiertes diplomatisches Handeln, um die Hoffnung auf Frieden am Leben zu erhalten", sagte Lammy mit Blick auf die jüngste Anerkennung Palästinas als Staat durch Großbritannien und andere westliche Länder. "Was in Gaza geschieht, ist nicht zu rechtfertigen. Es ist unmenschlich. Es ist völlig ungerechtfertigt und muss jetzt ein Ende haben", forderte er.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll planmäßig am Freitag (15 Uhr MESZ) bei der Generaldebatte sprechen. Viele erwarten eine harte Reaktion Netanjahus auf die jüngste Welle von Anerkennungen Palästinas./scb/DP/zb