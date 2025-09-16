Boeing Aktie
Marktkap. 137,63 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Unternehmenswert des Flugzeugbauers von 208 Milliarden US-Dollar liege 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2019, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während aber inzwischen die Schulden und Vorzugsaktien 18 Prozent des Unternehmenswertes ausmachten, seien es damals nur 3 Prozent gewesen./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 215,02
|Abst. Kursziel*:
27,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 215,28
|Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 242,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|15:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital