DAX 23.370 +0,2%ESt50 5.373 +0,0%Top 10 Crypto 16,12 -1,0%Dow 46.039 +0,6%Nas 22.219 -0,5%Bitcoin 97.578 -0,8%Euro 1,1852 -0,1%Öl 68,26 -0,3%Gold 3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
181,22 EUR +0,24 EUR +0,13 %
STU
215,28 USD +0,30 USD +0,14 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 137,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

15:21 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
181,22 EUR 0,24 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Unternehmenswert des Flugzeugbauers von 208 Milliarden US-Dollar liege 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2019, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während aber inzwischen die Schulden und Vorzugsaktien 18 Prozent des Unternehmenswertes ausmachten, seien es damals nur 3 Prozent gewesen./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 215,02		 Abst. Kursziel*:
27,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 215,28		 Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 242,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

15:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Boeing Buy UBS AG
10.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Boeing Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

EQS Group GLP 1-Medikamente könnten Sterblichkeit in den USA bis 2045 um bis zu 6,4% senken
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI sackt zum Start des Mittwochshandels ab
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Verluste in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI notiert im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI am Dienstagmittag schwächer
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
EQS Group Wildfires and severe thunderstorms in the US drive global insured losses to USD 80 billion in first half of 2025, Swiss Re Institute estimates
EQS Group US tariffs to slow both global economic and insurance premium growth, says Swiss Re Institute
EQS Group Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined, finds Swiss Re's SONAR report
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen