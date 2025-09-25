DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.679 +0,3%Euro1,1681 +0,1%Öl69,55 -0,1%Gold3.746 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Umstrittene Castor-Transporte sollen noch 2025 starten

26.09.25 05:42 Uhr

JÜLICH/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Transporte von 152 Atommüllbehältern von Jülich nach Ahaus können nach Einschätzung der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) noch 2025 starten. "Wir beabsichtigen, noch in diesem Jahr mit den Transporten zu beginnen", sagte JEN-Sprecher Jörg Kriewel der Deutschen Presse-Agentur dpa. Einen festen Termin gebe es aber noch nicht. Die JEN ist die Betreiberin des Zwischenlagers Jülich und Auftraggeberin der Castor-Transporte.

Wer­bung

Ende August hatte das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) die umstrittenen Transporte ins 170 Kilometer entfernte Zwischenlager Ahaus genehmigt. Sie sollen auf der Straße erfolgen. Bei dem Atommüll handelt es sich um Brennelemente aus einem 1988 abgeschalteten Versuchsreaktor. Sie befinden sich in sogenannten Castoren - speziellen Schutzbehältern, die die gefährliche Strahlung weitgehend abschirmen.

Eilentscheidung Verwaltungsgericht Berlin steht noch aus

Terminbestimmende Faktoren sind laut Kriewel zum einen die Vorbereitungen des Polizeieinsatzes, zum anderen eine noch ausstehende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin. Dort hatte die Umweltschutzorganisation BUND in der ersten Septemberhälfte einen Eilantrag gegen die Transportgenehmigung gestellt. Sie begründete dies mit einem "erheblichen Risiko für Mensch und Umwelt", das von den Transporten ausgehe.

Derzeit sei noch nicht abzusehen, wann über den Eilantrag entschieden werde, sagte eine Gerichtssprecherin der dpa. Eilverfahren am Verwaltungsgericht Berlin würden durchschnittlich in unter zwei Monaten erledigt. Stand jetzt sei mit einer Entscheidung noch in diesem Jahr zu rechnen.

Wer­bung

Koordinierungsgespräche zwischen allen Beteiligten laufen

Nach Angaben des Innenministeriums gibt es "wiederkehrende" Koordinierungsgespräche zwischen allen Beteiligten, "um einen sicheren und reibungslosen Ablauf" der Transporte zu gewährleisten, zuletzt in der laufenden Woche.

"Der Schutz von Castortransporten stellt zweifellos eine Herausforderung für die Polizei Nordrhein-Westfalen dar", sagte ein Ministeriumssprecher der dpa. Die Polizei Nordrhein-Westfalen sei jedoch leistungsfähig, gut organisiert und in der Lage, auch komplexe Einsatzlagen professionell zu bewältigen.

NRW-Polizei will Einsatz alleine stemmen

Wie viele Beamte möglicherweise zum Einsatz kommen, sagte der Sprecher nicht. Der erforderliche Kräftebedarf ergebe sich aus der Beurteilung der konkreten Lage durch die einsatzführende Kreispolizeibehörde Münster. "Ein Bedarf an Unterstützung durch die Polizeien anderer Länder oder des Bundes ist aktuell nicht erkennbar."/tob/DP/zb