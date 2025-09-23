Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag tiefer

Kurs der Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 213,34 USD nach.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 213,34 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 212,00 USD. Bei 214,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 165.423 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 65,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 238,83 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,980 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

