Aktien-Prognosen

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

31.08.25 22:30 Uhr
August 2025: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Boeing-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
202,70 EUR 0,80 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie wurde im August 2025 von 6 Experten analysiert.

6 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 270,83 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 36,15 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 234,68 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.275,00 USD17,1825.08.2025
Jefferies & Company Inc.275,00 USD17,1822.08.2025
Jefferies & Company Inc.275,00 USD17,1820.08.2025
UBS AG280,00 USD19,3113.08.2025
RBC Capital Markets250,00 USD6,5312.08.2025
DZ BANK--05.08.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
