August 2025: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Boeing-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Boeing-Aktie wurde im August 2025 von 6 Experten analysiert.
6 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 270,83 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 36,15 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 234,68 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 USD
|17,18
|25.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 USD
|17,18
|22.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 USD
|17,18
|20.08.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|19,31
|13.08.2025
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|6,53
|12.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
