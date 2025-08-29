Aktien-Prognosen

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

31.08.25 22:30 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Boeing-Aktie im abgelaufenen Monat.

Die Boeing-Aktie wurde im August 2025 von 6 Experten analysiert. 6 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 270,83 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 36,15 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 234,68 USD gleichkommt. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 275,00 USD 17,18 25.08.2025 Jefferies & Company Inc. 275,00 USD 17,18 22.08.2025 Jefferies & Company Inc. 275,00 USD 17,18 20.08.2025 UBS AG 280,00 USD 19,31 13.08.2025 RBC Capital Markets 250,00 USD 6,53 12.08.2025 DZ BANK - - 05.08.2025 Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com