Boeing Aktie
Marktkap. 146,47 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursrutsch der Aktie während der jüngsten Investorenkonferenz sei wohl Belastungen beim Modell 777X geschuldet, schrieb Seth Seifman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Flugzeugbauer bleibe hinter dem Zeitplan zurück, um dieses im nächsten Jahr von den Aufsichtsbehörden zertifizieren zu lassen. Das sei keine gute Nachricht, aber angesichts des langsamen Zertifizierungsprozesses auch keine große Überraschung. Zudem sollten dafür auch keine technischen Probleme verantwortlich sein. Auch für die Barmittelaufwendungen für das Programm sieht Seifman keine "dramatischen" Auswirkungen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 251,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 219,99
|Abst. Kursziel*:
14,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 220,93
|Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
|
Analyst Name:
Seth Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 242,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
