RWE Aktie
Marktkap. 26,04 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,93 €
|Abst. Kursziel*:
19,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,11%
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
