Am Montag dürfte das deutsche Börsenbarometer ohne große Ausschläge starten. Vor dem Wochenende hatte der DAX noch eine neue Bestmarke erreicht.

Der DAX dürfte sich zum Wochenstart wenig bewegt präsentieren.

Der jüngste DAX-Rekord

Zuvor hatte der DAX am Freitag bei 25.281,18 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.261,64 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Hoffnung auf Wirtschaftsbelebung stützt

Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der DAX damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026.

DAX-Konsolidierung "nichts Ungewöhnliches

"Nach fast 1.500 Punkten Plus in der jüngsten Aufwärtswelle wäre ein Konsolidierungstag nichts Ungewöhnliches", so ein Händler zum DAX. Vom Umfeld kommen wenig Impulse: Der Bund-Future tritt auf der Stelle und auch die Ölpreise bewegen sich trotz der angespannten Situation im Iran nur wenig. "Aus technischer Sicht sind DAX und HDAX mittlerweile massiv überkauft", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

