ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
