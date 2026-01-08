DAX25.237 +0,4%Est505.980 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.534 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1637 -0,2%Öl63,38 +1,1%Gold4.495 +0,4%
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'

09.01.26 14:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
48,00 EUR 0,17 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

