Broadcom im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend schwächer

11.09.25 20:24 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 360,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
307,55 EUR -8,40 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Broadcom befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 360,12 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 359,38 USD. Bei 371,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 5.233.888 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 15,95 Mrd. USD gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co? - Die Aussichten

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
mehr Analysen