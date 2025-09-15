Spin-Off im Blick

Das bevorstehende IPO der Marine-Sparte TKMS bewegt den Aktienkurs des Industriekonzerns thyssenkrupp. In der aktuellen Woche eine wahre Achterbahnfahrt.

• thyssenkrupp-Aktie zeigt vor dem geplanten Börsengang der Marine-Sparte TKMS eine hohe Volatilität

• Kurs gibt heute deutlich nach, nachdem er am Vortag noch kräftig zulegen konnte

• Im Jahresverlauf steht der Titel weiterhin mit einem deutlichen Plus von rund 170 Prozent Kaufinteresse für das Stahlgeschäft hat thyssenkrupp-Aktien am Dienstag kräftig angetrieben. Am Nachmittag sorgte die Nachricht, dass der indische Stahlkonzern Jindal ein unverbindliches Angebot zum Kauf der Stahltochter Steel Europa abgegeben hat, für kräftigen Rückenwind. Aus einem Minus von bis zu sechs Prozent wurde ein Plus von 5,75 Prozent bei 11,59 Euro. Der Kurs näherte sich mit 11,31 Euro dem Juli-Hoch von 11,62 Euro.

Mitte August hatte der Kurs des Stahlkonzerns seinen zuletzt guten Lauf eingeleitet. Kurz davor hatte zwar noch ein gesenkter Ausblick auf den Aktien gelastet, doch seither hat der Kurs nun etwa 40 Prozent zugelegt - auch wegen Rüstungsfantasie, die vor Monaten schon wegen der Marinetochter TKMS geweckt wurde. Getrieben davon sind die Aktien in diesem Jahr schon um fast das Dreifache gestiegen. Zum Jahreswechsel waren sie noch bei der Marke von vier Euro gehandelt worden.

Die jüngsten Kursschwankungen treten im Vorfeld des geplanten Börsengangs der Marine-Sparte thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf.

Trotz der jüngsten Volatilität beläuft sich der Kursgewinn der Aktie im bisherigen Jahresverlauf auf rund 170 Prozent.

Hintergrund zur Abspaltung und TKMS-Geschäftszahlen

Wie aus der Präsentation hervorgeht, soll die Geschäftseinheit thyssenkrupp Marine Systems als eigenständige juristische Einheit unter dem Namen TKMS AG & Co. KGaA abgespalten werden. Das Unternehmen positioniert sich als "maritime powerhouse" mit über 185 Jahren Erfahrung und mehr als 8.500 Mitarbeitern.

Finanziell weist die Einheit einen Auftragsbestand von rund 18 Milliarden Euro (Stand Mai 2025) auf, der eine Umsichtsabdeckung für mehrere Jahre bietet. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte TKMS einen Umsatz von rund 2,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 86 Millionen Euro. Das Management-Team strebt weiteres Wachstum durch operative Exzellenz und einen Fokus auf die technologische Weiterentwicklung an, insbesondere in den Bereichen U-Boote, Überwasserschiffe und Elektronik.

