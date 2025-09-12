ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt
Die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML profitiert am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar. Dennoch scheint das Potenzial begrenzt.
Werte in diesem Artikel
• ASML-Aktie verzeichnet einen Kursanstieg
• JPMorgan hat ihr positives Votum für den Chipindustrieausrüster bestätigt
• Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt leicht unter dem gestrigen Schlusskurs der Aktie
Die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML legt im Handel an der EURONEXT zeitweise um 2,87 Prozent zu und notiert bei 750,30 Euro. Dieser Kursanstieg folgt einer aktuellen Analyse der US-Bank JPMorgan und den breiteren Markterwartungen.
Positive Einschätzung von JPMorgan
Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen und das Kursziel bei 822 Euro bestätigt. Analyst Sandeep Deshpande äußerte in seiner Einschätzung die Ansicht, dass nach den enttäuschenden Quartalszahlen das Schlimmste für das Unternehmen wohl hinter ihm liege und eine Verbesserung der Nachrichtenlage zu erwarten sei. ASML bleibe der bevorzugte Branchentitel des Experten.
Analystenkonsens und Kursentwicklung
Laut TipRanks-Daten verteilen sich 20 Analysten-Ratings auf zwölf Kauf- und acht Halten-Empfehlungen, ohne dass eine Verkaufsempfehlung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 724,56 Euro. Das mittlere Kursziel liegt damit 0,66 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs von 729,40 Euro und lässt darauf schließen, dass das Gros der Analysten nur noch wenig Potenzial nach oben sieht.
Redaktion finanzen.net
