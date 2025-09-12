DAX23.662 -0,4%ESt505.438 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.977 -0,2%Euro1,1807 +0,3%Öl67,10 -0,6%Gold3.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Luft nach oben?

ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt

16.09.25 11:11 Uhr
JPMorgan-Urteil beflügelt: Was der Kursanstieg bei der ASML-Aktie wirklich bedeutet! | finanzen.net

Die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML profitiert am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar. Dennoch scheint das Potenzial begrenzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
750,10 EUR 14,20 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• ASML-Aktie verzeichnet einen Kursanstieg
• JPMorgan hat ihr positives Votum für den Chipindustrieausrüster bestätigt
• Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt leicht unter dem gestrigen Schlusskurs der Aktie

Wer­bung

Die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML legt im Handel an der EURONEXT zeitweise um 2,87 Prozent zu und notiert bei 750,30 Euro. Dieser Kursanstieg folgt einer aktuellen Analyse der US-Bank JPMorgan und den breiteren Markterwartungen.

Positive Einschätzung von JPMorgan

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen und das Kursziel bei 822 Euro bestätigt. Analyst Sandeep Deshpande äußerte in seiner Einschätzung die Ansicht, dass nach den enttäuschenden Quartalszahlen das Schlimmste für das Unternehmen wohl hinter ihm liege und eine Verbesserung der Nachrichtenlage zu erwarten sei. ASML bleibe der bevorzugte Branchentitel des Experten.

Analystenkonsens und Kursentwicklung

Laut TipRanks-Daten verteilen sich 20 Analysten-Ratings auf zwölf Kauf- und acht Halten-Empfehlungen, ohne dass eine Verkaufsempfehlung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 724,56 Euro. Das mittlere Kursziel liegt damit 0,66 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs von 729,40 Euro und lässt darauf schließen, dass das Gros der Analysten nur noch wenig Potenzial nach oben sieht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
09:26ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025ASML NV BuyUBS AG
08.09.2025ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:26ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025ASML NV BuyUBS AG
08.09.2025ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.07.2025ASML NV NeutralUBS AG
17.07.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen