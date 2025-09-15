DAX23.674 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1797 +0,3%Öl67,22 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Gold, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, Novo Nordisk, BVB im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
KI im Fokus

Alphabet-Aktie profitiert: Google kündigt Milliardeninvestition in Großbritannien an

16.09.25 10:09 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet zieht an: Google kündigt große Investitionspläne in Großbritannien an | finanzen.net

Der US-Tech-Gigant Google hat eine Milliardeninvestition in die britische Wirtschaft angekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
215,05 EUR 3,05 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den kommenden zwei Jahren soll mit fünf Milliarden Euro insbesondere auch die Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben werden, wie aus einer Mitteilung des Konzerns zur Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Hertfordshire hervorgeht.

Das Zentrum nördlich von London werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Googles KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Workspace, Search und Maps zu decken. Google rechnet mit der Schaffung von jährlich 8.250 Arbeitsstellen im Vereinigten Königreich.

Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast.

An der NASDAQ steigen die C-Aktien von Alphabet am Dienstag vorbörslich zeitweise um 0,79 Prozent an auf 253,74 US-Dollar.

/mj/DP/stk

LONDON (dpa-AFX)

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen