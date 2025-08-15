DAX23.669 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,29 -0,3%Gold3.694 +0,4%
Ziel 290 Dollar

Apple-Aktie reagiert kaum: Bernstein startet den iKonzern mit 'Outperform'

16.09.25 10:05 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple wenig bewegt: Bernstein gibt dem iKonzern ein 'Outperform'-Rating | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Apple Inc.
200,70 EUR 0,25 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und SanDisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei v seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise marginale 0,06 Prozent fester bei 236,85 US-Dollar.

/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: joyfull / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

