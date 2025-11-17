ASML NV Aktie
Marktkap. 338,8 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
872,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
871,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
910,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.