ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
871,80 EUR -3,10 EUR -0,35 %
STU
803,67 CHF -0,39 CHF -0,05 %
BRX
Marktkap. 338,8 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

11:36 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
871,80 EUR -3,10 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
872,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
871,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
910,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 leichter
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell
MotleyFool Stock-Split Watch: Is ASML Next?
Benzinga If You Invested $1000 In ASML Holding Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga ASML Unfazed By Netherlands-China Chip Tensions Amid Nexperia Crisis: &#39;It Will Not Affect Our Business...&#39;
MotleyFool Where Will ASML Stock Be in 5 Years?
Benzinga Key AI Chip Supplier ASML Deepens Ties With Samsung and SK hynix in South Korea
Korea Times ASML completes construction of chip equipment plant in Korea
Zacks ASML (ASML) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
Zacks LRCX vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Leader Is a Better Buy?
