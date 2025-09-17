DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,92 -0,5%Dow45.777 -0,2%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.633 -0,5%Euro1,1871 +0,9%Öl68,43 +1,4%Gold3.689 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste - Nervosität vor US-Zinsentscheid

16.09.25 18:06 Uhr

LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne komplett eingebüßt. Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch nahm die Nervosität der Anleger deutlich zu. Es gilt zwar am Markt als ausgemacht, dass die Fed die Leitzinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet. Denn die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump birgt Inflationsgefahren.

Wer­bung

Der Leitindex der Eurozone büßte 1,25 Prozent auf 5.372,31 Punkte ein. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 1,03 Prozent auf 12.018,66 Zähler abwärts. Der britische FTSE 100 sank um 0,88 Prozent auf 9.195,66 Punkte./la/jha/