10.09.25 03:01 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA: Dieser Faktor verspricht weiteres Aufwärtspotenzial | finanzen.net

Die NVIDIA-Aktie hat in den letzten drei Jahren über 1.000 Prozent zugelegt und erholt sich nach Rückschlägen wieder deutlich. Analysten sehen dennoch weiteres Kurspotenzial.

• NVIDIA-Aktie mit Kursrally
• Umsatz- und Gewinnplus in Q2
• Weiter Luft nach oben für die Aktie

NVIDIA-Aktie mit Kursfeuerwerk

Die NVIDIA-Aktie konnte in den letzten Jahren enorm zulegen. Innerhalb von drei Jahren ging es für die Anteilsscheine an der US-Techbörse um mehr als 1.000 Prozent hoch. Angetrieben wurde die Rally vor allem von dem Hype um das Thema künstliche Intelligenz (KI).

Im Frühjahr haben die Papiere dann, aufgrund von verschärften Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China, die bei NVIDIA eine Belastung in Milliardenhöhe verursachen sollten, zwischenzeitlich einen Rückschlag erlebt - ihr 52-Wochen-Tief erreichten sie bei 86,62 US-Dollar. Anschließend ging es für die Anteilsschein jedoch wieder nach oben. Von ihrem 52-Wochen-Tief konnten sie sich um 97,14 Prozent erholen, sodass nun seit Jahresbeginn ein Plus von rund 27 Prozent zu Buche schlägt (Stand: Schlusskurs vom 09.09.2025).

Ist es für Anleger, die den Rückgang verpasst haben, nun zu spät, um NVIDIA-Aktien zu kaufen?

Bewertung spricht für weiteres Potenzial

Wie The Motley Fool berichtet, gibt es einen Faktor, der dafür spricht, dass die NVIDIA-Aktie noch weiteres Aufwärtspotenzial hat: die Bewertung. Der Vergleich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses von NVIDIA mit einigen seiner KI-Halbleiterkonkurrenten, wie Advanced Micro Devices und Broadcom, zeige, dass diese deutlich unter dem von AMD und Broadcom liege. Das deute darauf hin, dass die Aktie eine bessere Bewertung habe. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege derzeit etwa bei 50 und damit niedriger als im letzten Jahr, als die Aktie auf einem Allzeithoch gehandelt wurde, was für eine attraktivere Bewertung spreche.

NVIDIA steigert Umsatz und Gewinn

Im zweiten Geschäftsquartal konnte NVIDIA seinen Nettogewinn um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden US-Dollar und den Umsatz um 56 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar steigern. Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 54 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 35,1 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahr darstellen würde. Das Management des Unternehmens glaubt zudem, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur, die bisher ein explosives Wachstum verzeichneten, bis 2030 auf mindestens 3 Billionen US-Dollar steigen werden. Das würde bedeuten, dass NVIDIA weitere Jahre mit Umsatzwachstum vor sich haben könnte.

Analysten sehen Luft nach oben

Analysten sehen ebenso weiteres Aufwärtspotenzial für die Papiere des Chip-Konzerns. In den letzten drei Monaten haben bei TipRanks 38 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für NVIDIA abgegeben. Von diesen vergeben 34 ein Buy-Rating, drei ein Hold-Rating und nur ein Analyst ein Sell-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 210,67 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 250,00 US-Dollar und die niedrigste bei 100,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel liegt 23,37 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 170,76 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

