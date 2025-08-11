Kampf der Tech-Giganten

NVIDIA hat die 4-Billionen-Dollar-Marke geknackt. Doch wer wird als Erstes den 5-Billionen-Dollar-Meilenstein erreichen? Diese acht Tech-Giganten könnten NVIDIA gefährlich werden.

• Acht Tech-Giganten könnten die 5-Billionen-Dollar-Marke in den nächsten Jahren knacken

• NVIDIA steht vor der Herausforderung, den Spitzenplatz zu halten

• Welche Aktie wird zum Marktführer?



In den vergangenen Jahren hat der Tech-Gigant NVIDIA konsequent an Wert gewonnen und mit dem Erreichen einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar für Schlagzeilen gesorgt. Doch immer mehr Investoren fragen sich, ob der Konzern tatsächlich als Erster die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken wird. Einige Wall Street-Analysten halten dies für möglich - sogar schon bis Ende 2026, wie aus einem MarketWatch-Bericht hervorgeht.

Gemäß MarketWatch-Kolumnist Mark Hulbert ist es jedoch gut denkbar, dass nicht NVIDIA diesen historischen Meilenstein als Erstes erreichen wird. Hulbert betont, dass die größten Unternehmen oft nach ihrem Aufstieg an die Spitze des Marktkapitalisierungs-Rankings Schwierigkeiten haben, die Erwartungen zu erfüllen und weiterhin eine hohe Performance zu liefern. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen wie IBM und GE Aerospace, die in der Vergangenheit führend waren, von neuen Marktführern abgelöst wurden.

Eine "gewagte Gegenwette", wie Hulbert sie selbst in einem MarketWatch-Bericht bezeichnet, laute daher, dass ein weiter unten platziertes Unternehmen als erstes die 5-Billionen-Dollar-Marke knackt. NVIDIA habe in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Wachstumsrate von 76 Prozent pro Jahr erzielt, wodurch seine Marktkapitalisierung von unter 300 Milliarden auf 4 Billionen Dollar gestiegen ist. Überträgt man laut Hulbert dieses Wachstum auf andere Technologieunternehmen im S&P 500, könnten innerhalb der nächsten fünf Jahre acht weitere Konzerne die 5-Billionen-Dollar-Marke erreichen.

1. Alphabet-Aktie: Google-Mutter mit starkem Wachstum in KI und Cloud

Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google und hat sich als führender Player im digitalen Werbemarkt etabliert. Mit starken Wachstumsperspektiven in Bereichen wie Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz könnte Alphabet seine Marktposition weiter ausbauen und das Potenzial haben, sich der 5-Billionen-Dollar-Marke zu nähern.

2. Amazon-Aktie: E-Commerce-Gigant mit Cloud-Power

Amazon ist der unangefochtene Marktführer im E-Commerce und hat sich mit seinem Cloud-Computing-Angebot, Amazon Web Services (AWS), als innovativer Technologieriese etabliert. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der kontinuierlichen Expansion in neue Märkte und Dienstleistungen, was es laut Hulbert zu einem heißen Kandidaten für die 5-Billionen-Dollar-Marke macht.

3. Apple-Aktie: Innovationsmotor mit globaler Marktdominanz

Apple hat sich als eines der wertvollsten Unternehmen weltweit etabliert und bleibt ein wichtiger Akteur im Technologiesektor. Mit kontinuierlichen Innovationen bei seinen Produkten wie iPhones, Macs und Wearables sowie einer dominierenden Marktstellung in mehreren Bereichen könnte Apple weiterhin wachsen und möglicherweise die 5-Billionen-Dollar-Schwelle überschreiten.

4. Broadcom-Aktie: Halbleiter-Riese im Aufwind

Broadcom hat sich als führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie positioniert und profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und dem wachsenden Bedarf an modernen Chips. Broadcom könnte aufgrund seiner starken Marktstellung und der globalen Nachfrage nach Halbleitertechnologien weiterhin stark wachsen und möglicherweise einen Wert von 5 Billionen Dollar erreichen.

5. Meta-Aktie: Social-Media-Gigant mit Metaverse-Ambitionen

Meta Platforms, ehemals Facebook, ist ein weiterer Tech-Gigant, dessen zukünftiges Wachstumspotenzial durch seine dominierende Position im Bereich der sozialen Medien und die umfangreichen Investitionen in den Metaverse-Bereich verstärkt wird. Meta könnte mit diesen neuen Technologien und seiner bestehenden Marktstellung weiterhin ein starkes Wachstum erzielen.

6. Microsoft-Aktie: Cloud- und Software-Pionier mit Expansionskraft

Microsoft hat sich mit seiner cloudbasierten Infrastruktur und Softwarelösungen als führend im Bereich der Geschäftsanwendungen etabliert. Durch die Expansion in Cloud-Dienste und die kontinuierliche Innovation in verschiedenen Technologiebereichen könnte Microsoft seine Marktposition weiter ausbauen und möglicherweise das Ziel von 5 Billionen Dollar erreichen.

7. Oracle-Aktie: Globaler Software- und Cloud-Schwergewicht

Oracle ist ein weiterer Big Player im Cloud-Computing- und Softwarebereich, der sich weltweit als unverzichtbar für Unternehmen etabliert hat. Durch sein starkes Portfolio und die Nachfrage nach Business-Lösungen könnte Oracle in den kommenden Jahren weiter wachsen und zur nächsten Generation von Tech-Giganten gehören, die die 5-Billionen-Dollar-Marke überschreiten.

8. Palantir-Aktie: Datenanalyse-Spezialist mit Potenzial

Palantir Technologies hat sich als führend in der Datenanalyse- und Softwarebranche etabliert. Das Unternehmen, das primär für seine fortschrittliche Technologie zur Analyse von Big Data bekannt ist, hat sich zunehmend als wichtige Ressource für Regierungen und Unternehmen weltweit erwiesen. Mit einer wachsenden Bedeutung in der Datenanalyse könnte Palantir ebenfalls zu den Unternehmen gehören, die die 5-Billionen-Dollar-Marke erreichen.

Wettlauf der Tech-Giganten: Wer schreibt Geschichte am Aktienmarkt?

Laut Hulbert wäre es nicht überraschend, wenn eines dieser Unternehmen die 5-Billionen-Dollar-Marke überschreiten könnte, da die Wirtschaft und die Tech-Branche in einem kontinuierlichen Wandel begriffen sind. Ob es NVIDIA oder eines der anderen Tech-Schwergewichte wird, das in den nächsten Jahren die 5-Billionen-Dollar-Marke überschreitet, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net