Vor Fed-Entscheid: DAX wenig bewegt erwartet -- Märkte in Fernost uneins -- Gold weiter in Rekordlaune -- Microsoft belohnt Anleger mit höherer Dividende -- Continental, VW, BVB im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent fester auf 23.762,50 Punkten.

Der TecDAX wird ebenfalls verhalten erwartet.

Nach einem verhalten positiven Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag ohne größere Ausschläge in den Handel gehen. Damit bleibt er weiter in seiner September-Handelsspanne zwischen knapp unter 23.500 und etwas über 24.000 Zählern. Im Mittelpunkt steht die US-Notenbank: In Washington beginnt die Fed ihre zweitägige Sitzung, deren Ergebnis am Mittwochabend mit Spannung erwartet wird. Bereits am Dienstag könnten frische Einzelhandelsdaten aus den USA wichtige Hinweise für die konjunkturelle Lage und damit den geldpolitischen Spielraum liefern. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen senkt - einige Investoren rechnen sogar mit einem deutlichen Schritt von 0,5 Prozentpunkten. "Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", sagt der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend seien weniger die aktuellen Beschlüsse als vielmehr die Signale für die kommenden Monate. Unter Druck steht vor allem Fed-Chef Jerome Powell, der zusätzlich in einen Machtkampf mit US-Präsident Donald Trump geraten ist. Im Streit um die Absetzung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook musste Trump in der Nacht zum Dienstag vor Gericht eine weitere Niederlage einstecken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte stehen vor einer verhaltenen Eröffnung. Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich marginal im Plus. Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag ohne große Bewegung in den Handel starten. Im Fokus steht weiterhin die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die am Mittwoch erwartet wird. Die meisten Marktteilnehmer rechnen mit einer Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Entscheidend wird jedoch vor allem der Ausblick der Fed auf die weitere geldpolitische Entwicklung sein. Von konjunktureller Seite rückt am Dienstag der ZEW-Index für September in den Mittelpunkt. Analysten gehen sowohl bei den Konjunkturerwartungen als auch bei der aktuellen Lage von einer Verschlechterung aus. Unternehmensnachrichten sind dagegen rar: Beim Kapitalmarkttag von Schaeffler will der Autozulieferer neue Mittelfristziele präsentieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen tendierten am Montag aufwärts. So eröffnete der Dow Jones minimal höher und bewgte sich auch im weiteren Verlauf nahe der Nulllinie. Leztendlich verabschiedete er sich 0,11 Prozent höher bei 45.884,25 Punkten aus dem Handel.

Daneben zog der Techwerteindex NASDAQ Composite deutlicher an, nachdem er bereits zum Start etwas gestiegen war. Zum Handelsschluss war noch ein Plus von 0,94 Prozent bei 22.348,75 Zählern zu sehen. Gespannt warten die Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Hier wird vor dem Hintergrund von Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes und einer anhaltend hohen Inflation überwiegend erwartet, dass die Währungshüter die Zinsen um 25 Basispunkte senken werden. Zudem fanden erneut Handelsgespräche zwischen den USA und China statt. Diese seien sehr gut gelaufen, teilte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit. Er werde zudem am Freitag mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi sprechen, so Trump weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



