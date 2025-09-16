DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1786 +0,2%Öl67,55 +0,1%Gold3.685 +0,2%
Märkte in Fernost uneins -- Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an -- Continental, VW, BVB im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX wenig bewegt erwartet -- Märkte in Fernost uneins -- Gold weiter in Rekordlaune -- Microsoft belohnt Anleger mit höherer Dividende -- Continental, VW, BVB im Fokus

aktualisiert 16.09.25 08:07 Uhr

Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an. VW hat Lies zufolge Kulturwandel nach Dieselskandal vollzogen. US-Berufungsgericht: Notenbank-Vorständin Cook bleibt im Amt. RTL-Aktie: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent fester auf 23.762,50 Punkten.
Der TecDAX wird ebenfalls verhalten erwartet.


Nach einem verhalten positiven Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag ohne größere Ausschläge in den Handel gehen. Damit bleibt er weiter in seiner September-Handelsspanne zwischen knapp unter 23.500 und etwas über 24.000 Zählern.

Im Mittelpunkt steht die US-Notenbank: In Washington beginnt die Fed ihre zweitägige Sitzung, deren Ergebnis am Mittwochabend mit Spannung erwartet wird. Bereits am Dienstag könnten frische Einzelhandelsdaten aus den USA wichtige Hinweise für die konjunkturelle Lage und damit den geldpolitischen Spielraum liefern. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen senkt - einige Investoren rechnen sogar mit einem deutlichen Schritt von 0,5 Prozentpunkten.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", sagt der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend seien weniger die aktuellen Beschlüsse als vielmehr die Signale für die kommenden Monate. Unter Druck steht vor allem Fed-Chef Jerome Powell, der zusätzlich in einen Machtkampf mit US-Präsident Donald Trump geraten ist. Im Streit um die Absetzung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook musste Trump in der Nacht zum Dienstag vor Gericht eine weitere Niederlage einstecken.

Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
15.09.25Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
12.09.25DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
11.09.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
10.09.25DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
09.09.25DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
