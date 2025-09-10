DAX23.703 ±0,0%ESt505.424 +0,6%Top 10 Crypto16,06 -2,1%Dow45.860 +0,1%Nas22.278 +0,6%Bitcoin97.439 -1,0%Euro1,1753 +0,2%Öl67,55 +1,0%Gold3.659 +0,5%
Rybelsus

Novo Nordisk-Aktie gesucht: Diabetes-Pille darf in EU auch fürs Herz vermarktet werden

15.09.25 15:15 Uhr
Novo Nordisk-Aktie gesucht: EU-Zulassungserweiterung für Diabetes-Pille | finanzen.net

Die Diabetes-Pille Rybelsus von Novo Nordisk darf in der EU nun auch aufgrund ihrer kardiovaskulären Vorteile vermarktet werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
47,67 EUR 0,96 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pille mit dem Wirkstoff Semaglutid, der auch Hauptbestandteil der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy ist, ist für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen und darf nun offiziell auch ihre Vorteile für das Herz angeben. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) genehmigte eine entsprechende Aktualisierung des Etiketts.

Wer­bung

Diese basiert auf den Ergebnissen einer Studie der klinischen Spätphase mit Patienten, die an Typ-2-Diabetes sowie an atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder chronischen Nierenerkrankungen leiden. Wie das Unternehmen mitteilte, zeigte die Studie, dass Rybelsus bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulären Risiko die Zahl der kardiovaskulären Todesfälle, Herzinfarkte und Schlaganfälle im Vergleich zu Placebo um 14 Prozent gesenkt hat.

"Herzprobleme sind die häufigste Ursache für Behinderungen und Todesfälle bei Menschen mit Typ-2-Diabetes", sagte Emil Kongshoj Larsen, Leiter der internationalen Aktivitäten von Novo Nordisk. "Daher sind Behandlungen, die auch Herzprobleme angehen, der Schlüssel zur Verbesserung nicht nur der Gesundheitsergebnisse, sondern auch der Lebensqualität."

Eine Entscheidung über eine Indikationserweiterung für Rybelsus in den USA für kardiovaskuläre Erkrankungen wird noch in diesem Jahr erwartet. Novo Nordisk hat außerdem in den USA einen Zulassungsantrag für die einmal täglich einzunehmende Wegovy-Tablette zur Behandlung von übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestellt. Eine Entscheidung wird zum Jahreswechsel erwartet.

Wer­bung

Die Novo Nordisk-Aktie gewinnt zeitweise 3,19 Prozent auf 359,40 Dänische Kronen.

DOW JONES

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
10.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
29.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

