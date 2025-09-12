Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein
Der Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnik RENK bekommt weiter Zuspruch von Analystenseite: Zwei neue Kaufempfehlungen implizieren deutliches Aufwärtspotenzial.
• RENK-Aktie seit Jahresbeginn mit 285 Prozent Kursplus
• Jefferies bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 80 Euro
• Berenberg sieht noch größeres Potenzial bis 84 Euro
Obwohl die RENK-Aktie im Jahr 2025 bisher bereits ein kräftiges Kursplus von 285 Prozent eingefahren hat, sehen Analysen hier noch deutlich Luft nach oben, wie zwei neue Kaufanalysen zeigen.
Jefferies bleibt zuversichtlich
So zeigt sich das Analysehaus Jefferies für die weitere Kursentwicklung der RENK-Aktie optimistisch gestimmt. Die Experten haben ihr Kursziel für den Anteilsschein bei 80 Euro belassen, damit ergibt sich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag auf XETRA noch ein Kurspotenzial von mehr als 13 Prozent.
Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei Analystin Chloe Lemarie noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, hieß es in einer Branchenbetrachtung. RENK gehe davon aus, dass die deutschen Verteidigungsaufträge bis Ende des Jahres bei den Hauptauftragnehmern eingingen, mit Folgeaufträgen an RENK drei bis fünf Monate später, begründete die Expertin ihre positive Bewertung der Aktie.
Berenberg traut RENK sogar 84 Euro zu
Einen noch größeren Kurssprung hält unterdessen die Privatbank Berenberg bei der RENK-Aktie für möglich. Sie trauen dem Anteilsschein bis zu 84 Euro zu, wie einer aktuellen Studie zu entnehmen ist. Damit ergibt sich sogar ein Kurspotenzial von 19 Prozent.
Auch Berenberg-Analyst George McWhirter nimmt Bezug auf die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI, die seiner Ansicht nach das Interesse an der Branche belege. RENK bleibe vor diesem Hintergrund einer der Top Picks von Berenberg, für Unternehmen der Branche rechnet der Analyst angesichts rekordhoher Auftragsbestände mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von zwölf Prozent bis 2028.
Die RENK-Aktie zeigt sich im Handel via XETRA zum Wochenstart 1,29 Prozent höher bei 71,50 Euro.
