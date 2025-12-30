DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.775 +0,3%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
NVIDIA weiter dabei? Fidelity identifiziert Top-KI-Aktien für 2026 NVIDIA weiter dabei? Fidelity identifiziert Top-KI-Aktien für 2026
Performance unter der Lupe

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren gekostet

01.01.26 10:00 Uhr
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Anlegern gebracht.

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,63 EUR -0,01 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.633,987 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 2,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.326,80 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 56,73 Prozent gleich.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
