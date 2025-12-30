MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren gekostet

Performance unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.633,987 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 2,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.326,80 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 56,73 Prozent gleich.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net