RENK Aktie
Marktkap. 5,75 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,00 €
|Abst. Kursziel*:
64,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,36%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|09:21
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
