DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- NIO, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
RENK Aktie

51,42 EUR -1,97 EUR -3,69 %
STU
Marktkap. 5,75 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

09:21 Uhr
RENK Buy
RENK
51,42 EUR -1,97 EUR -3,69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

