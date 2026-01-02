DAX24.683 +0,6%Est505.887 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.457 +1,8%Euro1,1672 -0,4%Öl61,17 +0,6%Gold4.409 +1,8%
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu
MÄRKTE EUROPA/Fest - Rüstungs- und Energiewerte gesucht

05.01.26 13:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209,00 EUR 5,80 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIXTRON SE
20,11 EUR 0,63 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
62,30 CHF -0,98 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.028,60 EUR 37,10 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dassault Aviation SA
289,80 EUR 21,60 EUR 8,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
82,50 EUR 5,95 EUR 7,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
39,12 EUR 0,83 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
54,44 EUR 3,54 EUR 6,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,80 EUR 4,39 EUR 7,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.725,50 EUR 126,50 EUR 7,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
128,00 EUR 5,15 EUR 4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
23,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
245,70 EUR 10,50 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Weiter im Plus, wenngleich unter den Tageshochs, notieren Europas Börsen am Montagmittag. Die militärische Intervention von US-Truppen in Venezuela und die Entführung sowie anschließende Überführung in die USA des dortigen Machthabers Nicolas Maduro kommt an den Börsen tendenziell positiv an. Der US-Angriff kam überraschend und ohne Kriegserklärung bzw. Absegnung durch den US-Kongress. Eine Rally der Rüstungsaktien zieht die Börsen nach oben: Der DAX markiert ein Allzeithoch bei 24.825 Punkten und klettert aktuell um 0,6 Prozent auf 24.677 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,6 Prozent auf 5.887 Punkte. An den Anleihemärkten steigen die Kurse, die Renditen fallen also. Der Euro gibt auf 1,1682 Dollar nach, was übergeordnet die Notierungen an den Börsen stützt.

Wer­bung

Kursgewinner Nummer eins sind die Rüstungswerte mit 3,8 Prozent Indexplus. Wegen des US-Angriffs auf Venezuela und erneuter Drohungen gegen Grönland wird gekauft. Im DAX springen Rheinmetall um 7,6 Prozent nach oben. Hensoldt und Renk steigen um bis zu 7,8 Prozent. In Paris legen Dassault Aviation 4,4 Prozent und Thales um 4,8 Prozent zu, in Mailand steigen Leonardo um 6,3 Prozent. Airbus klettern um 2,4 Prozent, nachdem die Auslieferungen für 2025 laut einem Bericht etwas höher als erwartet ausgefallen sind.

Für Ölwerte geht es 1,3 Prozent nach oben. US-Präsident Donald Trump hat die Inbesitznahme der Ölfelder in Venezuela angekündigt. Die Förderung sollen zukünftig US-Konzerne übernehmen, ein mögliches Milliardengeschäft. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven weltweit. Sollte ein Teil dieser Reserven früher oder später als zusätzliches Ölangebot an den Markt kommen, könnte dies aber substanziell niedrigere Öl- und Energiepreise zur Folge haben. Siemens Energy gewinnen 3,9 Prozent.

Technologiewerte notieren 1,9 Prozent fester. Der Sektor setzt somit seine Rally vom Freitag fort, insbesondere in Asien ging es mit den Notierungen von Chip-Aktien weiter kräftig nach oben. Im DAX gewinnen Infineon 2,1 Prozent, STMicroelectronics rücken 0,8 Prozent vor. Aixtron kommen auf ein Plus von 2,8 Prozent, ASML gewinnen 4,1 Prozent.

Wer­bung

Für die Aktie von Alcon geht es gegen den Trend um 1,8 Prozent nach unten. Hier belastet nach Aussage von Vontobel die Nachricht der US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Rückrufaktion für gewisse Chargen eines Sets für Augenoperationen in den USA.

Konjunkturell im Fokus stehen neue Einkaufsmanagerindizes (PMI). In Japan legte der Service-PMI leicht zu, in China zeigte sich der Ratingdog-PMI für diesen Bereich mit 52,0 etwa auf Vormonatsniveau. Ein Wert über 50 signalisiert ein stabiles Wachstum des Sektors. Auch andere Daten aus Asien wie aus Singapur und Indonesien weisen auf gutes Wachstum bei stabiler Inflation hin. Nichts Gutes wird weiter aus Europa erwartet: Hier wird am Dienstag aus Deutschland der Sentix-Konjunkturindex für Januar vorgelegt. Aus den USA kommt am Nachmittag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.887,40 +0,6% 37,02 +1,0%

Stoxx-50 4.979,91 +0,5% 22,74 +0,8%

Wer­bung

DAX 24.677,41 +0,6% 138,07 +0,2%

MDAX 31.037,99 +0,2% 58,25 +1,2%

TecDAX 3.652,71 +0,8% 28,42 +0,1%

SDAX 17.314,18 -0,2% -41,50 +1,1%

CAC 8.203,39 +0,1% 8,18 +0,6%

SMI 13.145,56 -0,9% -121,92 0%

ATX 5.353,16 +0,0% 1,41 +0,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:26 % YTD

EUR/USD 1,1682 -0,3% 1,1714 1,1732 -0,2%

EUR/JPY 182,93 -0,4% 183,67 183,92 -0,2%

EUR/CHF 0,9286 +0,0% 0,9284 0,9291 -0,2%

EUR/GBP 0,8674 -0,4% 0,8707 0,8708 -0,1%

USD/JPY 156,60 -0,1% 156,77 156,76 -0,0%

GBP/USD 1,3468 +0,1% 1,3450 1,3473 -0,1%

USD/CNY 7,0299 +0,1% 7,0207 7,0173 -0,1%

USD/CNH 6,9795 +0,1% 6,9711 6,9681 -0,1%

AUS/USD 0,6685 -0,0% 0,6686 0,6687 +0,2%

Bitcoin/USD 92.961,90 +1,9% 91.205,90 90.525,45 +3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,47 57,32 +0,3% 0,15 -20,1%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.415,23 4.332,42 +1,9% 82,81 +0,3%

Silber 75,06 72,86 +3,0% 2,20 +2,2%

Platin 1.881,72 1.827,82 +2,9% 53,90 +4,2%

Kupfer 5,80 5,64 +2,8% 0,16 +41,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 07:32 ET (12:32 GMT)

