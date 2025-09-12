Zahlungszusagen geliefert

Chinas Elektroauto-Aktien erleben einen überaus positiven Wochenauftakt. Was hinter den Kursaufschlägen steckt.

• BYD und Li Auto bekräftigen Zahlungszusagen an Lieferanten

• Anleger reagieren erleichtert

• Liquiditätssorgen treten in den Hintergrund



Wer­bung Wer­bung

3,92 Prozent legt die Aktie des chinesischen EV-Branchenprimus BYD zum Wochenstart in Hongkong zu und kostete zuletzt 99,50 HKD. Damit befreit sich der Anteilsschein etwas aus seinem jüngsten Abwärtstrend. Im Windschatten legen auch andere EV-Aktien in China teils deutlich zu: Für Li Auto geht es um 5,04 Prozent auf 98,00 HKD nach oben, NIO-Titel gewinnen 5,67 Prozent auf 50,85 HKD, während es für Xpeng um 2,09 Prozent auf 83,10 HKD nach oben geht.

Zahlungszusagen an Lieferanten treiben die Kurse

Hintergrund der Kursaufschläge ist Investing zufolge dabei die Nachricht, dass es von Seiten großer Hersteller in der Region Zahlungszusagen an Lieferanten gegeben hat. Medienberichten zufolge hat etwa BYD seine Zusage zu einem 60-tägigen Zahlungszyklus gegenüber seinen Lieferanten bekräftigt. Anleger reagieren erleichtert, nachdem gerade der Marktführer in der Region zuletzt mit Blick auf sinkende Nachfrage zu kämpfen hatte.

Seine Anfang des Jahres getroffene Zahlungszusage bekräftig hat dem Bericht zufolge ebenfalls Li Auto. Damit wurden Liquiditätssorgen auf Anlegerseite zumindest vorübergehend entkräftet.

Wer­bung Wer­bung

Starker Wettbewerb in der Region

Der chinesische Elektroautosektor hat mit starkem Wettbewerb zu kämpfen. Branchenakteure liefern sich seit einiger Zeit einen Preiskampf, der zu Lasten der Margen geht und in dem nur die liquidesten Branchenvertreter dauerhaft mithalten können. Dass zumindest BYD und Li Auto vor diesem Hintergrund nicht mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben und ihre Lieferanten bezahlen können, sorgt für Erleichterung an den Parketts. Chinas Markt für Elektrofahrzeuge ist der größte der Welt und macht mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion und des Absatzes von Elektrofahrzeugen aus.



Redaktion finanzen.net