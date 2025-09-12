Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
Chinas Elektroauto-Aktien erleben einen überaus positiven Wochenauftakt. Was hinter den Kursaufschlägen steckt.
Werte in diesem Artikel
• BYD und Li Auto bekräftigen Zahlungszusagen an Lieferanten
• Anleger reagieren erleichtert
• Liquiditätssorgen treten in den Hintergrund
3,92 Prozent legt die Aktie des chinesischen EV-Branchenprimus BYD zum Wochenstart in Hongkong zu und kostete zuletzt 99,50 HKD. Damit befreit sich der Anteilsschein etwas aus seinem jüngsten Abwärtstrend. Im Windschatten legen auch andere EV-Aktien in China teils deutlich zu: Für Li Auto geht es um 5,04 Prozent auf 98,00 HKD nach oben, NIO-Titel gewinnen 5,67 Prozent auf 50,85 HKD, während es für Xpeng um 2,09 Prozent auf 83,10 HKD nach oben geht.
Zahlungszusagen an Lieferanten treiben die Kurse
Hintergrund der Kursaufschläge ist Investing zufolge dabei die Nachricht, dass es von Seiten großer Hersteller in der Region Zahlungszusagen an Lieferanten gegeben hat. Medienberichten zufolge hat etwa BYD seine Zusage zu einem 60-tägigen Zahlungszyklus gegenüber seinen Lieferanten bekräftigt. Anleger reagieren erleichtert, nachdem gerade der Marktführer in der Region zuletzt mit Blick auf sinkende Nachfrage zu kämpfen hatte.
Seine Anfang des Jahres getroffene Zahlungszusage bekräftig hat dem Bericht zufolge ebenfalls Li Auto. Damit wurden Liquiditätssorgen auf Anlegerseite zumindest vorübergehend entkräftet.
Starker Wettbewerb in der Region
Der chinesische Elektroautosektor hat mit starkem Wettbewerb zu kämpfen. Branchenakteure liefern sich seit einiger Zeit einen Preiskampf, der zu Lasten der Margen geht und in dem nur die liquidesten Branchenvertreter dauerhaft mithalten können. Dass zumindest BYD und Li Auto vor diesem Hintergrund nicht mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben und ihre Lieferanten bezahlen können, sorgt für Erleichterung an den Parketts. Chinas Markt für Elektrofahrzeuge ist der größte der Welt und macht mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion und des Absatzes von Elektrofahrzeugen aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BYD News
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Keine Analysen gefunden.