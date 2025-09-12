DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,92 -0,5%Dow45.771 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.633 -0,5%Euro1,1871 +0,9%Öl68,47 +1,5%Gold3.690 +0,3%
Dividenden-Turbo

Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden

16.09.25 17:08 Uhr
NASDAQ-Riese Microsoft belohnt Anleger: Für jede Aktie gibt es mehr Geld | finanzen.net

Microsoft macht seine Aktionäre einmal mehr glücklich: Der US-Techriese kündigt eine deutliche Anhebung seiner Dividende an und nennt zugleich den Termin für die nächste Hauptversammlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
432,20 EUR -5,80 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Microsoft erhöht Quartalsdividende um zehn Prozent
• Auszahlung an Aktionäre erfolgt am 11. Dezember
• Virtuelle Hauptversammlung am 5. Dezember angekündigt

Wer­bung

Wie Microsoft im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gab, hat der Vorstand des Unternehmens eine Dividendenanhebung beschlossen.

Dividende soll steigen

Konkret bekommen Anteilseigner pro gehaltene Microsoft-Aktie nun 0,91 US-Dollar, das sind acht Cent mehr als bisher. Damit steigt die Ausschüttung um zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Am 11. Dezember bekommen Anleger die Dividende in ihr Depot gebucht - wenn sie bis 20. November eingetragene Microsoft-Aktionäre waren. Am 20. Dezember wird die Microsoft-Aktie dann Ex-Dividende gehandelt.

Wer­bung

Termin für Hauptversammlung steht

Darüber hinaus gab Microsoft ebenfalls bekannt, wann das nächste Aktionärstreffen stattfinden wird. Am 5. Dezember können Aktionäre, die bis zum Stichtag am 30. September Microsoft-Aktien besitzen, an der kommenden Hauptversammlung teilnehmen. Dies wird den Angaben zufolge virtuell stattfinden, als Teilnehmer sind neben CEO Satya Nadella auch Vizepräsidenten und CFO Amy Hood, Vize-Chair Brad Smith sowie Sandra E. Peterson, die bei Microsoft als Lead Independent Director tätig ist, vorgesehen.

Die Microsoft-Aktie hat den Montagshandel an der NASDAQ mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 515,36 US-Dollar beendet, am Dienstag geht es jedoch um 0,4 Prozent auf 513,24 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Asif Islam / Shutterstock.com

