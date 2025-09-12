DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
BVB-Aktie: Reise ohne Anselmino nach Turin - Groß könnte nachreisen

15.09.25 20:00 Uhr
Borussia Dortmunds Neuzugang Aaron Anselmino fällt für den Champions-League-Start seiner Mannschaft bei Juventus Turin aus.

"Es war heute ein Hin und Her. Dann haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Turin über den Abwehrspieler, der zuletzt muskuläre Probleme hatte.

Nicht in der Dortmunder Reisegruppe nach Italien dabei war zudem Fußball-Nationalspieler Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler fehlte auch beim Abschlusstraining aufgrund eines Magen-Darm-Infekts. "Ihm ging es die letzten beiden Tage nicht so gut", sagte Kovac, erklärte aber auch: "Wir werden sehen, ob er nicht morgen noch dazukommen kann." Die Partie beginnt an diesem Dienstag um 21.00 Uhr (Amazon (Amazon) Prime Video).

Der zuvor angeschlagene Julian Brandt ist wieder mit dabei. Brandt lief im Training mit einem Gipsverband am operierten linken Arm auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der Club-WM im Sommer das Kahnbein gebrochen. Beim 2:0 am Samstag beim 1. FC Heidenheim hatte er noch gefehlt./the/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

