Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Continental-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Continental konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 73,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.191 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 17,4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
