Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Continental-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Das Papier von Continental konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 73,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.191 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 17,4 Prozent.

