Aktie auf dem Prüfstand

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold

16.09.25 14:22 Uhr
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Continental-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,18 EUR 1,02 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Continental konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 73,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.191 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 17,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
14:21Continental HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental BuyUBS AG
08.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:21Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
