DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Kursrally geht weiter

DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch

15.09.25 11:37 Uhr
Kursrakete DroneShield: +326 % seit Jahresstart - und kein Ende in Sicht | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie setzt ihre fulminante Rally auch in der neuen Handelswoche fort. Anleger greifen weiter zu, obwohl aktuelle Unternehmensmeldungen rar sind.

• Kursrally seit Jahresbeginn mit +326 Prozent
• Indexaufnahme in den S&P/ASX 200 als Treiber
• Marktexpansion in zivile Infrastruktur und internationale Märkte

1,56 Prozent Kursplus auf 3,260 AUD - die DroneShield-Aktie legte an der Börse am Montag in Sydney einmal mehr zu. Damit summiert sich das Plus seit Jahresstart auf 326 Prozent, die Aktie des Anbieters von spezialisierten Lösungen zur Drohnenabwehr gehört weiter zu den Anlegerlieblingen.

Aktuelle Nachrichten Mangelware

Einen akuten Grund für die Kursgewinne gibt es dabei nicht. Zuletzt hatte das Unternehmen den Einstieg in den S&P/ASX 200 Index geschafft. Die Indexaufnahme soll am 22. September erfolgen, möglicherweise decken sich Anleger bereits im Vorfeld mit Aktien ein, da sie sich durch die Indexaufnahme Kursgewinne erhoffen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und dürfte die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren und Fondsmanager erhöhen. Die Indexaufnahme wird voraussichtlich positive Auswirkungen auf die Liquidität der DroneShield-Aktie haben, da Index-fokussierte Fonds nun in das Unternehmen investieren müssen.

Technologische Offensive verstärkt Drohnenabwehr-Kapazitäten

Parallel zur Indexaufnahme treibt DroneShield seine technologische Entwicklung voran. Am 12. September 2025 wurde die Integration von Sentrycs in das bestehende Multi-Layered Counter-Drone-System "DroneSentry" verkündet. Diese strategische Partnerschaft erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Drohnenabwehr erheblich. Zu den neuen Funktionen gehören Protokollübernahmen, kontrolliertes Landen und forensische Funktionen auf Protokollebene. Mit dieser Erweiterung adressiert DroneShield den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Drohnenabwehrlösungen sowohl für zivile als auch militärische Anwendungen.

Marktexpansion in zivile Infrastruktur und internationale Märkte

DroneShield verstärkt zudem seine Positionierung im Bereich kritischer Infrastruktur und öffentlicher Sicherheit. Mit der kürzlich eingeführten Lösung "SentryCiv" zeigt das Unternehmen, dass es neben dem traditionellen Militärgeschäft gezielt auch zivile Märkte wie Flughäfen, Kraftwerke und Kommunen anspricht. Die Unterstützung der Australian Airports Association unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nationale Flughafensicherheit und den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs zivile Infrastruktur.

Gesellschaftliches Engagement stärkt die Marke

Neben technologischen und kommerziellen Aktivitäten zeigt sich DroneShield auch gesellschaftlich engagiert. Das Unternehmen hat einen Merchandise Store gestartet, dessen Nettoerlöse an den Commando Welfare Trust für australische Soldaten gehen. Zudem tritt DroneShield als Sponsor diverser Industrie- und Designveranstaltungen auf, was zur weiteren Stärkung der Marke beiträgt. Diese Aktivitäten unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, nicht nur technologisch führend, sondern auch gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu agieren.

Redaktion finanzen.net

