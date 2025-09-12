DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.889 -0,1%Euro1,1728 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Commodities aktuell

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

13.09.25 10:13 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.689,50 USD 46,78 USD 1,77%
News
Baumwolle
0,65 USD 0,00 USD 0,31%
News
Bleipreis
1.957,00 USD 13,50 USD 0,69%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,13%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,70 EUR -0,05 EUR -0,05%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,96 USD 0,04 USD 1,20%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.643,13 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
2,97 USD -0,09 USD -3,02%
News
Heizölpreis
60,50 USD 0,26 USD 0,44%
News
Holzpreis
545,00 USD 26,50 USD 5,11%
News
Kaffeepreis
4,01 USD 0,01 USD 0,29%
News
Kakaopreis
5.107,00 GBP -163,00 GBP -3,09%
News
Kohlepreis
93,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Kupferpreis
10.004,50 USD 78,50 USD 0,79%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD -0,01 USD -1,12%
News
Maispreis
3,99 USD 0,02 USD 0,38%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,05 USD -1,42%
News
Milchpreis
17,58 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
564,52 USD 3,40 USD 0,61%
News
Nickelpreis
15.175,00 USD 275,00 USD 1,85%
News
Ölpreis (Brent)
66,88 USD 0,57 USD 0,86%
News
Ölpreis (WTI)
62,59 USD 0,35 USD 0,56%
News
Orangensaftpreis
2,50 USD 0,09 USD 3,89%
News
Palladiumpreis
1.188,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.383,00 MYR 0,00 MYR 0,00%
News
Platinpreis
1.398,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
473,00 EUR 6,50 EUR 1,39%
News
Reispreis
11,19 USD -0,14 USD -1,19%
News
Silberpreis
42,14 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
293,00 USD 12,00 USD 4,27%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,98%
News
Sojabohnenpreis
10,10 USD -0,00 USD -0,02%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,75 EUR 0,25 EUR 0,13%
News
Zinkpreis
2.950,00 USD 42,00 USD 1,44%
News
Zinnpreis
34.775,00 USD -25,00 USD -0,07%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,06%
News

Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (3.643,13 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

