DAX aktuell

Der DAX zeigte sich am Dienstag mit Abschlägen. Impulse waren rar gesät. Im Fokus befand sich bereits der am Mittwoch anstehende Fed-Zinsentscheid.

Der DAX eröffnete die Dienstagssitzung mit einem minimalen Abschlag und blieb auch auf rotem Terrain. Am Nachmittag verstärkte sich der Abwärtsdruck mit der Wall Street und das Börsenbarometer fiel letztlich um 1,77 Prozent auf 23.329,24 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Fed-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Im Fokus stand die am Dienstag beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", bemerkte Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat Trump in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Wer­bung Wer­bung

Konjunkturdaten verpuffen

US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So sind die Umsätze im Einzelhandel im August stärker als erwartet gestiegen. An einer geldpolitischen Lockerung bestünden dennoch kaum Zweifel, betonte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Außerdem legte auch die Industrieproduktion im August unerwartet zu. Dass sich hierzulande die ZEW-Konjunkturerwartungen überraschend aufhellten, ließ die Anleger ebenso kalt

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires