So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 42,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 42,14 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.398,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.398,50 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.188,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com