Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. Der DAX dürfte kaum vom Fleck kommen, während auch in Asien Uneinigkeit herrscht.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX zurückhaltend erwartet

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent fester auf 23.762,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Nachdem der japanische Handel wegen eines Feiertages am Montag geruht hatte, steigt der Leitindex Nikkei 225 am Dienstag nun zeitweise wieder um 0,47 Prozent auf 44.978,15 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt unterdessen leicht um 0,15 Prozent nach auf 3.854,88 Zähler.



In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,12 Prozent auf 26.415,83 Einheiten.

3. Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden

Microsoft macht seine Aktionäre einmal mehr glücklich: Der US-Techriese kündigt eine deutliche Anhebung seiner Dividende an und nennt zugleich den Termin für die nächste Hauptversammlung.



4. New York Times-Aktie schwächelt: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "The New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar von der Zeitung fordern will.

5. Conti-Abspaltung Aumovio am 18. September kurzzeitig im DAX

Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte.

6. US-Berufungsgericht: Notenbank-Vorständin Cook bleibt im Amt

Im Streit um die Entlassung einer Vorständin der US-Notenbank Fed hat US-Präsident Donald Trump vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

7. Volkswagen-Aktie: VW hat Lies zufolge Kulturwandel nach Dieselskandal vollzogen

Rund zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals sieht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies einen deutlichen Kulturwandel bei Volkswagen.

8. BNP Paribas-Aktie: Für 2028 höhere Profitabilität angestrebt

Die französische Bank BNP Paribas hat sich ein höheres mittelfristiges Renditeziel gesetzt.

9. Ölpreise halten Gewinne

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Zuwächse der vergangenen Tage verteidigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 67,52 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 10 Cent auf 63,40 Dollar. Am Ölmarkt stehen weiterhin mögliche neue Sanktionen des Westens gegen Russland im Blick.

10. Euro etwas höher

Der Euro tendiert am Morgen etwas höher bei zeitweise 1,1779 US-Dollar.