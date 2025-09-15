DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1786 +0,2%Öl67,55 +0,1%Gold3.685 +0,2%
Ehrgeizige Ziele

BNP Paribas-Aktie: Bank stellt höhere Profitabilität bis 2028 in Aussicht

16.09.25 07:47 Uhr
BNP Paribas-Aktie: Steigende Profitabilität bis 2028 geplant

Die französische Bank BNP Paribas hat sich ein höheres mittelfristiges Renditeziel bis 2028 gesetzt. Wachstumsmotor sei der Bereich Corporate and Institutional Banking.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
80,45 EUR -0,04 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Kreditinstitut mitteilte, will es 2028 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von 13 Prozent erreichen. BNP bestätigte das Ziel von 12 Prozent für kommendes und 11,5 Prozent für dieses Jahr.

Die Bank bekräftigte außerdem das Ziel, dieses Jahr einen Nettogewinn von über 12,2 Milliarden Euro zu erzielen.

Wachstumsmotor sei der Bereich Corporate and Institutional Banking, so BNP. Zudem seien Maßnahmen ergriffen worden, um die Profitabilität der Sparte für Geschäfts- und Privatkunden sowie Dienstleistungen auf das Niveau des Gesamtkonzerns zu bringen, damit sie zum Renditeziel 2028 beiträgt.

BNP Paribas nähert sich dem Ende seines Strategieplans 2022 bis 2026. Neue Mittelfristziele bis 2030 sollen Anfang 2027 vorgestellt werden.

DOW JONES

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

